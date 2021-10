Terza dose vaccino, Sileri: "Verosimile un richiamo per tutti. Ma scienza non è ancora certa"

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2021 "Verosimilmente un richiamo dovremmo farlo tutti nel tempo. È presto per poterlo dire con certezza. La scienza per ora raccomanda il richiamo per alcune categorie ma se dovrà farlo tutta la popolazione è presto per dirlo" così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev