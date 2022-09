Tajani: “Ho parlato con von der Leyen e Metsola, Forza Italia garante su lavoro con Ue”

(Agenzia Vista) Roma 27 settembre 2022 “Noi faremo di tutto perché si possano utilizzare nel modo migliore i fondi del Recovery Plan, l’Italia ha bisogno di rinforzare le proprie infrastrutture, comprese quelle digitali perché ci sono troppe aree del nostro Paese che sono isolate perché non hanno la connessione che serve per la crescita e sviluppo. Forza Italia garante per il lavoro con la Ue, questa mattina ho parlato con Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Metsola”. Lo ha dichiarato il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani in Piazza Montecitorio a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev