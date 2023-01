Sciopero benzinai, Sperduto (Faib): "Governo deve ancora proporci soluzione migliore"

(Agenzia Vista) Roma 25 Gennaio 2023 “Questa fase oltremodo interlocutoria, diventa difficile che la comprensione di chi sta proponendo, si rende conto della non semplice dell’attuazione. Deve ancora sottoporre a noi la soluzione migliore. Noi pretendiamo trasparenza tanto quanto il Governo. L’obiettivo non è il servizio, vedremo nel tavolo stabilito nell’8 febbraio di dare gambe a queste proposte” Così Giuseppe Sperduto presidente Faib uscendo dall’incontro con i funzionari del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev