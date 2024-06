Festa della Repubblica, la premier Giorgia Meloni acclamata alla parata del 2 giugno

(Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2024 Si è tenuta in via dei Fori Imperiali a Roma la tradizionale parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica. La premier Giorgia Meloni, dopo aver reso omaggio all'Altare della Patria insieme al Capo dello Stato, ha raggiunto a piedi la tribuna delle autorità, venendo acclamata dal pubblico delle altre tribune. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev