2 giugno in Aula alla Camera l'inno di Mameli eseguito dalla Fanfara del 6° Reggimento

(Agenzia Vista) Roma, 2 giugno 2024 In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica italiana, in Aula, alla Camera dei Deputati, la Fanfara del 6° Reggimento ha eseguito l’inno di Mameli, alla presenza del vicepresidente Mulè che si è poi congratulato, con una stretta di mano, con il capo della Fanfara, ovvero il sergente maggiore capo Blunda. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev