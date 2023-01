Sciopero benzinai, Meloni: “Provvedimenti Governo giusti, non c’è volontà colpire categoria”

(Agenzia Vista) Algeri 23 gennaio 2023 “Li abbiamo convocati già due volte, non so se si possa definire confusione ma gli siamo andati incontro. Abbiamo riconosciuto il valore della stragrande maggioranza degli operatori del settore che si sono comportati perfettamente. I nostri provvedimenti secondo me sono giusti e di buon senso, non c’è stata volontà di colpire la categoria”. Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine della cerimonia di firma degli accordi con l’Algeria. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev