Schillaci: Mi dispiace quando Ssn viene dipinto come sull'orlo del fallimento, così non è

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 "Io credo che oggi più che mai bisogna rilanciare il Servizio sanitario nazionale e su questo nei primi mesi abbiamo dato dei segnali in maniera credo molto pragmatica. E soprattutto mi dispiace molto quando vedo dipinto il nostro Servizio sanitario nazionale sull'orlo del fallimento. Così non è perché il nostro Servizio sanitario nazionale ha la forza di avere quello che io chiamo il capitale umano, cioè i professionisti che ripeto come ho sempre detto, sono i migliori del mondo", le parole del ministro della Salute Schillaci alla conferenza stampa Help desk della prevenzione attivati dalle Società scientifiche. / Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev