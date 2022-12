Sangiuliano: “In corso trattative con Germania e Usa per restituzione beni trafugati”

(Agenzia Vista) Roma 1 dicembre 2022 “Daremo rinnovato impulso all’azione internazionale tesa a riportare nel nostro Paese i beni culturali trafugati o in generale esportati illegalmente all’estero. Grazie all’attività del Nucleo per la Tutela del Patrimonio dell’Arma dei Carabinieri e del Comitato per le restituzioni del MIC, è in via di finalizzazione un’intesa con la Germania, oltre a trattative con importanti istituzioni museali americane per il ritorno di opere d’arte”. Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel corso delle comunicazioni alla Camera sulle linee programmatiche del suo Dicastero / Camera Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev