Salvini: “Vogliamo arrivare a 1500 addetti sicurezza su treni e stazioni contro aggressioni”

(Agenzia Vista) Milano 26 novembre 2022 “Parlando non di metropolitane, ma di quello che c’è sopra la terra, ho parlato con l’Ad di Ferrovie dello Stato perché dopo aver inaugurato un’opera d’arte come questa bisogna garantire la sicurezza dei lavoratori anche in superficie. Troppe aggressioni a capotreni e dipendenti: con Ferrovie dello Stato vogliamo arrivare a 1500 addetti della sicurezza sui treni e fuori le stazioni”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini all’inaugurazione della metro M4 di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev