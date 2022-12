Salvini: “Tetto POS? Ognuno sia libero di pagare come vuole”

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles 5 dicembre 2022 “Io sono per la libertà, ognuno deve essere libero di pagare quello che vuole, come vuole, senza essere multato. Se vuoi pagare il Pos con l’euro lo fai, se vuoi pagare le sigarette in contanti lo puoi fare. Sotto una certa cifra se il commerciante ci rimette. Il cittadino deve essere libero di pagare come ritiene, così come prelevare i soldi in banca come ritiene”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’UE che si è svolto a Bruxelles / Facebook Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev