Salvini pronto a precettare sciopero dei trasporti: "Strumento previsto dalla norma"

EMBED





Arriva la reazione del ministro dei Trasporti Salvini che, all’assemblea della Cna, ha parlato di possibile precettazione dello sciopero indetto per il 17 novembre: “Se i sindacati aderiranno alle richieste della Commissione di garanzia bene, altrimenti l’ho già fatto, prendendomi la mia quota di attacchi, ma questo è un Governo politico, ci si prende la responsabilità di prendere scelte politiche: il diritto allo sciopero di qualcuno non può fermare il Paese per giorni o settimane. Se i sindacati aderiranno alle richieste della Commissione di garanzia bene, altrimenti c’è lo strumento della precettazione che è previsto dalla norma e quindi vedremo di essere conseguenti”. Fonte video Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev