Salvini: "A livello nazionale il nostro impegno è: lavoro, lavoro, lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2021 "Mentre Letta parla di Ius Soli e di Ddl Zan, il nostro impegno a livello nazionale è: lavoro, lavoro, lavoro. Abbiamo ottenuto che il Presidente Draghi confermasse il no a nuove tasse. No all'Imu, no alla revisione del catasto. Abbiamo trovato 3 miliardi di euro per tagliare le tasse e le bollette per luce e gas. La prossima frontiera è impedire il ritorno alla legge Fornero, perché passare da 62 a 67 dopo un anno di pandemia sarebbe una follia" lo ha detto Matteo Salvini, leader del Lega, a margine della visita al mercato di Porta Portese a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev