Salvini: "Arcuri indagato? Ovviamente dopo i ballottaggi"

EMBED





(Agenzia Vista) Catanzaro, 18 ottobre 2021 "Arcuri indagato? Ovviamente dopo i ballottaggio. Se accade al centrodestra le notizie escono in campagne elettorale, per gli altri si attende. Sull'operato di Conte e Arcuri deciderà la giustizia". Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa a Catanzaro. Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev