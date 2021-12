Roma si candida a Expo2030, Di Maio: "E' opportunità unica per la città"

(Agenzia Vista) Roma, 14 dicembre 2021 "Expo Roma riunirebbe centinaia di Paesi, per riflettere sulla rigenerazione delle città, sarebbe l'occasione per rimodellare il proprio spazio urbano e per un'azione di rebranding. Contiamo sulla collaborazione dell'intero sistema Paese", così il ministro Di Maio dopo la candidatura di Roma a Expo2030. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev