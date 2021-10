Rizzo: "Green pass non è misura sanitaria, lavoratori usati come cavie per un nuovo ordine sociale"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2021 “Questa del Green pass è una vicenda amara, discriminatoria, dove i lavoratori vengono usati come cavie per un nuovo ordine sociale. Sappiamo benissimo che non è una misura sanitaria, perché il lavoratore prende autobus e treni pendolari strapieni senza aver bisogno del certificato. Il Governo usa il conflitto sociale e politico per fare una vera e propria mattanza di lavoratori e cittadini inermi”. Così Marco Rizzo commentando lo sgombero dei portuali di Trieste. Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev