Quirinale, Lupi: "Discuteremo soluzioni alternative a Berlusconi solo dopo la sua decisione"

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2022 “Noi abbiamo messo sul tavolo un nome, quello di Berlusconi che per noi è il più autorevole per il centrodestra. Le soluzione B, C o D verranno dopo che il presidente Berlusconi scioglierà la riserva”. Così il leader di Noi con l'Italia Maurizio Lupi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev