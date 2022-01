Quirinale, Letta: "Persi 4 giorni, ora si comincia veramente"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2022 "Ora si comincia veramente, non per colpa nostra si sono passati i primi quattro, cinque giorni in giri a vuoto". Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev