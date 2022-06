Primo vertice di Insieme per il Futuro, Di Maio: "Nuovi gruppi che rafforzeranno il Governo"

(Agenzia Vista) Roma, 23 giugno 2022 "Oggi costituiamo dei gruppi che rafforzeranno la stabilità del Governo. Molto importante specialmente oggi in un momento in cui Draghi è al Consiglio europeo" così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al termine della prima riunione dei gruppi di Camera e Senat di Insieme per il Futuro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev