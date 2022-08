Powell (Fed): "Bene dato inflazione luglio, ma non cambierà nostra politica"

(Agenzia Vista) Usa, 26 agosto 2022 "Sebbene i dati sull'inflazione a luglio abbiamo mostrato una moderazione dei prezzi al consumo, il miglioramento su un singolo mese non basta al board per essere fiduciosi che l'inflazione si stia abbassando. Dobbiamo continuare fino a quando il lavoro non sarà finito". Lo ha sottolineato il capo della Fed, Jerome Powell, parlando ai banchieri a Jackson Hole. Fed Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev