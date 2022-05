Orlando,: "Allo studio interventi per rafforzare sicurezza sul lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2022 "Il numero di lavoratrici e lavoratori morti sul lavoro permane drammaticamente alto ed è inaccettabile. Per fine giugno sono state fissate le prove di concorso per oltre 1200 nuove unità e stiamo lavorando con Mef e Funzione Pubblica per una positiva soluzione sulla mancata perequazione dell'indennità di amministrazione" al personale. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando al question time. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev