Numero chiuso Medicina, ricorsi per il test. Tortorella (Consulcesi): “No pass senza green pass”

(Agenzia Vista) Roma, 3 settembre 2021 “Anche quest’anno proponiamo ricorsi per iscriversi al test. No pass senza il green pass. Tante le irregolarità. Fate ricorso per il numero chiuso perché come ha detto il Consiglio di Stato a maggio è possibile iscriversi alla facoltà prescelta” così il presidente di Consulcesi Massimo Tortorella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev