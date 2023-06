Nomine Rai, Mentana: Nessuno è insostituibile, non bisogna fare i martiri

(Agenzia Vista) Cuneo, 03 giugno 2023 "Io credo, e lo dico anche relativamente alle cose che riguardano i miei colleghi in queste settimane, che non ci sia niente di meglio che interrompere un rapporto senza fare scene madri, senza fare i martiri di Belfiore, senza far credere in qualche modo che con te o senza di te la libertà e la democrazia sono cose diverse. Nessuno di noi è insostituibile", le parole di Enrico Mentana nel corso della sua intervista al Festival di Dogliani. / Youtube Festival della Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev