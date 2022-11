Molinari: "Calenda ci ha abituato a certi scherzi, ma non entrerà in maggioranza"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2022 "Non c'è pericolo, Calenda non entrerà in maggioranza, anche se ci ha abituato a certi scherzi, sta presentando in Lombardia una candidata contro la destra". Così Molinari della Lega in una dichirazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev