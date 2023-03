Migranti, Tajani: "Contrastare traffico nei Paesi di partenza"

EMBED





(Agenzia Vista) Cutro, 09 marzo 2023 "L'azione del governo per contrastare i trafficanti di esseri umani si svolge con l'attività normativa ma anche con un'intensa attività politica. Stiamo cercando di contrastare il fenomeno con grande fermezza nei Paesi da dove parte l'immigrazione illegale, Paesi che possono aiutarci per risolvere questi problemi. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Cutro. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev