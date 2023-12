Migranti, Edi Rama: Occidente predatore in Africa per secoli, bisogna lavorare a soluzioni possibili

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "Se in Africa il vedere dell'Occidente è molto problematico e si è lasciato terreno ad altre forze per fare business mentre l'Occidente è stato messo nel ruolo di predatore per secoli, bisogna avere una soluzione più profonda, ma nel frattempo bisogna lavorare a soluzioni che forse non sono perfette". Lo ha dichiarato il premier albanese Edi Rama, intervenuto ad Atreju, facendo riferimento all'accordo sui migranti stretto con l'Italia. Fonte video: Atreju Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev