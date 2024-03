Meloni: Meglio le infrastrutture di cittadinanza che il reddito

(Agenzia Vista) Campobasso, 25 marzo 2024 "Ci sono due modi per tentare di combattere il divario Nord-Sud, c’è il Reddito di cittadinanza e le infrastrutture di cittadinanza. Il reddito è la risposta di chi non poteva risolvere il problema e manteneva le persone in una condizione di marginalità. Le infrastrutture di cittadinanza sono la risposta che cerchiamo di dare noi, sono le risposte di chi investe sul territorio per cambiare le opportunità, perché il territorio non è spacciato", le parole di Giorgia Meloni in Molise. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev