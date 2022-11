Meloni: "In nessun accordo c'è scritto che l'Italia è l'unico porto di sbarco"

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2022 "Bloccano il sistema di ricollocamenti deciso in Europa? Finora" di migranti "ne sono state ricollocati 117, 38 in Francia, qualcosa non funziona, cosa è che fa arrabbiare? l'Italia deve essere l'unico porto di sbarco per chi arriva dall'Africa? Questo non è scritto in nessun accordo, questo chiedo. Non credo che questo sia giusto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, sul tema della ricollocazione europea dei migranti. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev