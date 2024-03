Meloni: Impedire che fiamme delle guerre non si riescano più a domare

EMBED





(Agenzia Vista) Libano, 28 marzo 2024 "Sono giorni difficili in Medio Oriente, in Europa e sono giorni difficili a livello mondiale. Intere aree del pianeta si sono di colpo incendiate e quando c'è un incendio il rischio è sempre lo stesso, che le fiamme volino troppo velocemente da un albero all'altro e che alla fine l'incendio non si riesca a domare", le parole di Giorgia Meloni incontrando i contingenti italiani in Libano. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev