Meloni: "Al lavoro per sbloccare fondamentale finanziamento Fmi"

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2023 "In questi giorni sto facendo il possibile per cercare di sbloccare un finanziamento del Fmi alla Tunisia, senza il quale la Tunisia rischia moltò. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando in occasione della presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro 'L'atlante di Francesco. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev