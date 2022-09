Meloni: “Abbiamo record di poveri grazie a Di Maio, stappavano champagne dopo decreto povertà”

(Agenzia Vista) Napoli 23 settembre 2022 “Usciamo da una legislatura nella quale ci avevano detto che avevano abolito la povertà con un decreto. Avevano stappato lo champagne, abbiamo record di poveri in Italia grazie a Luigi Di Maio. Ci avevano detto che la crescita la facevano con un decreto, solo che purtroppo non è così. La ricchezza non la produce lo Stato, il quale al massimo ridistribuisce la parte di ricchezza che gli compete”. Lo ha dichiarato la Presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante il comizio di chiusura della campagna elettorale che si è svolto a Napoli, nell’Arenile di Bagnoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev