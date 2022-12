Manovra, Bombardieri (Uil): Giudizio negativo su tre grandi problemi: voucher, fisco, pensioni

(Agenzia Vista) Roma 7 dicembre 2022 "Il nostro è un giudizio critico sulla manovra. Non c'è risposta all'emergenza dei salari e delle pensioni, avevamo chiesto di detassare la tredicesima e gli aumenti contrattuali e in manovra non c'è nessuna misura. C'è un intervento parziale fino a 20mila euro che secondo noi è insufficiente e ci sono altri tre grandi problemi sulla manovra, il primo riguarda il lavoro". Lo afferma il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, dopo l'incontro a Palazzo Chigi sulla manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev