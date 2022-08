Lupi: "Senza proposta Moderati centrodestra più povero"

(Agenzia Vista) Roma, 11 agosto 2022 "Lo scopo di questa lista non è per riequilibrare al centro la coalizione di centrodestra. Non dobbiamo essere un contrappeso ma un alleato". Così il leader di Noi con l'Italia, Maurizio Lupi, in conferenza stampa alla Camera alla presentazione della lista unica dei centristi del centrodestra "Noi moderati". Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev