Lollobrigida: “La correlazione tra alimentazione e benessere è un fatto naturale”

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2023 “La correlazione tra alimentazione e benessere è un fatto naturale. Siamo per longevità dopo il Giappone la nazione che vive più a lungo. Forse questa correlazione con l’alimentazione non è un caso. Questo ci porta a guardare al modello di sviluppo cui andiamo incontro”, le parole del Ministro dell’agricoltura e e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’inaugurazione della Prima Giornata nazionale dell'alimentazione, nutrizione e cuore. Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev