Letta: "Spero che rapporti Italia-Francia tornino positivi"

EMBED





(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 novembre 2022 "Mi auguro che in questi giorni, in cui ricorre l'anniversario del Trattato del Quirinale, si riprenda lo spirito di quel trattato fra Italia e Francia. Abbiamo molti interessi comuni, mi auguro che i rapporti tornino a essere positivi, nell'interesse dei due Paesi e dell'Europa". A dirlo il segretario del Pd, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev