Letta: "Non mi candiderò a prossimo congresso Pd"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2022 "Assicurerò in spirito di servizio la guida del Pd nelle prossime settimane in vista del congresso, ma non mi presenterò come candidato", le parole di Enrico Letta in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev