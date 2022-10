Letta: Mettere in campo una classe dirigente più giovane

(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2022 "Io ho cominciato a fare il ministro nel 1998 ed è giusto che un partito come il nostro metta in campo una classe dirigente più giovane, che ha, che sia in grado di sfidare un Governo guidato da una donna giovane", le parole di Enrico letta alla direzione del Pd. / Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev