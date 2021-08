Letta: "Mantenere pressione internazionale su talebani"

(Agenzia Vista) Liguria, 19 agosto 2021 "Quello che è accaduto in Afghanistan ha dimostrato che come occidentali facciamo solo i nostri interessi, che non ci si può fidare di noi. Questa vicenda dobbiamo a tutti i costi raddrizzarla: dobbiamo porci il problema di sostenere chi decide di rimanere e accogliere chi decide di rientrare e farlo senza distinguo. L'Italia è un porto sicuro e non abbandona nessuno che è in pericolo di vita. E poi dobbiamo far sì che la pressione internazionale sia continua e non quello che i talebani aspettano, cioè passeggera". Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta presentando il suo libro a Finale Ligure. Cento Fiori Eventi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev