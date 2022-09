Landini: Chiediamo a Governo confronto con sindacati e parti sociali per decisioni su legge bilancio

(Agenzia Vista) Roma 29 settembre 2022 “Chiediamo in modo esplicito al Governo che con i sindacati e parti sociali apra un confronto vero prima di prendere decisioni sulla legge di bilancio e sulla battaglia da fare con l’Europa per una logica che superi l’austerità e che definisca nuove regole e trattati in Europa”. Lo ha dichiarato il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini a margine del Congresso che si è tenuto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev