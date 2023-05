Landini (CGIL):: "Bisogna proseguire la mobilitazione, il 24 giugno a Roma manifestazione nazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 “Non si capisce ancora come il Governo intenda muoversi sul Pnrr e non sta applicando una legge frutto dell’accordo con il Governo Draghi. Che prevede un coinvolgimento con i sindacati su quei programmi. Noi consideriamo da un lato importante questa convocazione, ma di risultati oggi non ce ne sono. Per questo bisogna proseguire la mobilitazione in questo Paese. Il 24 giugno grande manifestazione nazionale a Roma per la sanità pubblica“, le parole di Maurizio Landini, segretario della CGIL, dopo l’incontro tra sindacati e Governo a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev