La Regina (PD): “Mi scuso per le mie parole, mai messo in dubbio la legittimità di Israele”

(Agenzia Vista) Roma 19 agosto 2022 “Voglio chiarire rispetto ad alcune mie parole in passato che voglio scusarmi. Si trattava di parole sbagliate, non ho mai messo in dubbio la legittimità di Israele” Lo ha dichiarato il Segretario regionale del PD in Basilicata Raffaele La Regina durante la conferenza stampa di presentazione di candidati e azioni proposte nell'ambito del piano Giovani del governo che si è tenuta nella sede del Nazareno a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev