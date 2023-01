Guerra Ucraina, Conte: “Serve svolta diplomatica, altrimenti si rischia una nuova guerra mondiale”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 27 Gennaio 2023 “In questo momento l’unica certezza è l’oltranzismo bellicista. Noi vediamo sempre più un maggiore coinvolgimento al conflitto in Ucraina e scomparire la pace. L’unica prospettiva credibile è imporre una svolta diplomatica. Condanniamo la guerra criminale di Putin ma unico modo per uscire da questa situazione è un percorso negoziale ed è la storia che lo insegna. Diciamo che stiamo abbracciando la prospettiva di una nuova Guerra Mondiale” Così Giuseppe Conte leader del M5s uscendo dall’incontro in merito alle riforme istituzionali con la Ministra per le riforme Casellati a Largo Chigi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev