Gualtieri: "Stanno per partire i lavori di bonifica della discarica di Malagrotta"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2023 “Siamo molto contenti di partire finalmente, ringrazio Governo e Commissione Europea. Le mega discariche non dovranno mai più fare. Finalmente, e i cittadini lo aspettano da tempo, partiranno i lavori per la bonifica d Malagrotta. Un perimetro di più di 6 km. Il Commissario sta facendo un lavoro eccellente. Stiamo per partire anche grazie alle risorse del Governo. Anche l’obiettivo 0 discariche a Roma è fondamentale, sono contento per il pieno sostegno della Commissione Europea. Anche su termovalorizzatore”, le parole di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, dopo l’incontro con il Commissario Europeo per l’Ambiente, gli Oceani e la Pesca Virginijus Sinkevičius. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev