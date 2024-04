Gualtieri: "Parità di genere è patrimonio di tutti, indipendentemente dal colore politico"

(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2024 "Ma io spero che questi temi siano patrimonio di tutti, naturalmente. Noi ci consideriamo di essere un'amministrazione che è progressista e considera essere progressisti anche a fare cose concrete per le donne, per la parità di genere e contro ogni fortuna di discriminazione. Naturalmente questo deve essere il patrimonio di tutti. Io non polemizzerò mai con chi farà la sua parte, anche con idee politiche diverse, e sostenere le donne. Saremo sempre molto fermi, molto duri. Non potremmo contrastare ogni farma di di misoginia, di sessismo, di discriminazione, anche sottile e anche sensibile" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione della tre giorni del Primo Festival Internazionale dell'Economia di Genere "Cultura, lavoro, diritti". Dialogo sulla parità", tenutasi a villa Altieri, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev