Grillo mostra una banconota falsa da 1000 euro all’uscita dall’Hotel Forum a Roma

(Agenzia Vista) Roma 27 giugno 2022 Grillo mostra una banconota da 1000 euro all’uscita dall’Hotel Forum a Roma Dopo essere entrato in un taxi per dirigersi in zona Montecitorio, Beppe Grillo ha mostrato una banconota falsa da 1000 euro ai cronisti presenti alla sua uscita dall’Hotel Forum di Roma, in zona Fori Imperiali Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev