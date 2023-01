Giorno della Memoria, il sindaco di Napoli Manfredi depone una corona per le vittime dell'Olocausto

(Agenzia Vista) Napoli, 27 gennaio 2023 Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha deposto una corona di fiori in via Luciana Pacifici in occasione del Giorno della Memoria. La strada è intitolata a una delle vittime dell'Olocausto di Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev