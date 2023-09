Gentiloni: "Rinunciare all'allargamento Ue è un suicidio"

(Agenzia Vista) Mestre, 07 settembre 2023 "Dobbiamo avere la lucidità di dire che rinunciare agli allargamenti dell'Unione europea sarebbe un suicidio". Lo ha detto a Mestre il commissario europeo Paolo Gentiloni. "Il fulcro della politica estera dell'Ue - ha proseguito - è la capacità di allargarsi, di integrare Paesi come Spagna, Grecia, i Paesi dell'Est e in futuro i Balcani occidentali e l'Ucraina, diventare un blocco di 600 milioni di persone. E questo allargamento non può che essere a geometrie variabili, a velocità differenti. Ma è già così: l'euro lo hanno 20 Paesi su 27, così Schengen non riguarda tutti. Non potrà non esserci anche - ha concluso - su alcune scelte di politica estera e di difesa". Fonte video: Festival della politica Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev