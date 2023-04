Gentiloni: "Il successo del Pnrr è obiettivo comune Italia-Ue"

EMBED





(Agenzia Vista) Cernobbio, 01 aprile 2023 "Il successo del Pnrr è un obiettivo comune di Roma e Bruxelles. Penso che il governo italiano sia consapevole che ne siamo consapevoli anche noi come Commissione. Non è un obiettivo delle due parti. In questo contesto così incerto lo strumento attraverso il quale possiamo promuovere crescita e investimenti utilizzando risorse che sono già disponibili è il Pnrr, ovviamente le difficoltà ci sono note, siamo consapevoli delle difficoltà di assorbimento di masse di risorse economiche così ingenti, ma al tempo stesso stiamo lavorando insieme, la Commissione e il governo italiano, Roma e Bruxelles, per risolvere i problemi e rendere questo strumento pienamente utilizzabile". Così il Commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni a margine del Workshop Ambrosetti. Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev