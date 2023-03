Gazzi (Pres. CNOAS): "I servizi sociali soffrono, a Roma gli Stati Generali per costruire proposte"

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2023 “I Servizi Sociali soffrono, e con loro le persone che chiedono aiuto. Non è solo questione di risorse, anzi rischiamo di perdere anche i fondi del Pnrr. Siamo a Roma come Assistenti Sociali per costruire delle proposte e non solo per denunciare”, le parole Gianmario Gazzi, Presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, a margine degli Stati Generali degli Assistenti Sociali Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev