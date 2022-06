G7 in Germania, i leader arrivano con la cravatta ma la tolgono per le dichiarazioni alla stampa

EMBED





(Agenzia Vista) Germania, 26 giugno 2022 Caldo anche in Germania, al Castello di Elmau. I leader del G7 arrivano in mattinata con la cravatta che però sparisce per tutti durante le dichiarazioni alla stampa. Le immagini. / G7 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev