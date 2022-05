Festival autismo e inclusione, Casellati: "Lavoro strada per raggiungere inserimento nella società"

(Agenzia Vista) Milano, 13 maggio 2022 "La mia presenza oggi non vuole marcare solo la vicinanza delle istituzione e la responsabilità dello Stato nei confronti delle famiglie che ogni giorno devono affrontare problematiche legate all'autismo, è la continuazione di un percorso dopo l'incontro con i ragazzi di Pizza Aut. I ragazzi ci hanno offerto una dimostrazione di come lavoro può essere mezzo per raggiungere vera inclusione"; le parole della presidente del Senato Casellati a Milano primo festival su autismo e inclusione. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev